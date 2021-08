Sondaż: Jak Amerykanie oceniają wycofanie żołnierzy z Afganistanu przez Bidena?

Pozytywnie administrację Joe Bidena za sposób wycofania żołnierzy z Afganistanu ocenia 38 proc. respondentów.

30 sierpnia, 20 lat po interwencji wojskowej w Afganistanie, Amerykanie wycofali z tego kraju swoich ostatnich żołnierzy.

LIVE: A view of Kabul airport as U.S. completes withdrawal from Afghanistan https://t.co/oMO1EX3jYM — Reuters (@Reuters) August 31, 2021

Od 14 sierpnia do 30 sierpnia trwała ewakuacja z Afganistanu, opanowanego przez talibów, obywateli państw zachodnich i afgańskich sojuszników armii państw Zachodu. W tym czasie z Afganistanu ewakuowano ponad 122 tys. osób.

Mimo to w Afganistanie zostali zarówno obywatele USA, jak i współpracujący z armiami Zachodu Afgańczycy, których nie udało się ewakuować. Waszyngton ma podejmować teraz działania dyplomatyczne zmierzające do tego, by osoby te również mogły opuścić kraj.

Talibowie kategorycznie odrzucali możliwość, by amerykańscy żołnierze, zapewniający bezpieczeństwo lotniska w Kabulu w czasie ewakuacji, pozostali w kraju dłużej, niż do 31 sierpnia.