Kobieta chciała utopić kocięta - inna wskoczyła do wody, by je uratować Adobe Stock

W Nowym Dworze Gdańskim kobieta wskoczyła do rzeki, by uratować kocięta, które inna kobieta wrzuciła w reklamówce do wody. W Łodzi ktoś wyrzucił kocięta do kontenera na śmieci - zwierzęta uratował pracownik MPO.