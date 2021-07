USA: Spadek średniej długości życia największy od II wojny

To największy jak dotąd spadek średniej długości życia w USA od czasu II wojny światowej. Wśród Afroamerykanów i Latynosów spadek ten jest nawet większy - i wynosi aż trzy lata.

Główną przyczyną spadku średniej długości życia w USA jest epidemia COVID-19 - podaje CDC. Z szacunków Centrów wynika, że COVID-19 jest odpowiedzialny za 74 proc. spadku średniej długości życia. W USA w 2020 roku zmarło ponad 3,3 mln osób - 11 proc. zgonów to zgony zakażonych koronawirusem. Jak dotąd nigdy w historii USA roczna liczba zgonów w kraju nie była tak wysoka.

Średnia długość życia Afroamerykanów spadła najbardziej od połowy lat 30-tych XX wieku.

Oprócz COVID-19 przyczyny spadku średniej długości życia to m.in. nadużywanie narkotyków oraz wzrost liczby zabójstw. Wśród Afroamerykanów i Latynosów czynniki skracające średnią długość życia to również brak dostępu do systemu ochrony zdrowia o odpowiednio wysokiej jakości, gorsze warunki życia oraz wykonywanie niskopłatnych zawodów, które zmuszały je do utrzymywania wysokiej aktywności zawodowej w czasie pandemii co narażało takie osoby na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.