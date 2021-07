Krokodyl uciekł z hodowli. Mógł trafić do Odry

W poniedziałek policja w Ostrawie została poinformowana o zaginięciu metrowego krokodyla. Właściciel zgłosił się do funkcjonariuszy dwa dni po odnotowaniu, że zwierzę zaginęło.

W mieście rozpoczęło się przeszukiwanie terenów zielonych. Zaangażowano również biologa, który uważa, że krokodyl może znajdować się w cieku wodnym.

- To młode zwierzę, które ma około metra długości, jest zwinne i jest w stanie łapać mniejsze psy i koty. Ze względu na to, że zwierzę było bez jedzenia od dwóch dni, może być niebezpieczne dla społeczeństwa - przekazała rzeczniczka policji w Ostrawie Eva Michalíková.

Właściciel prowadził hodowlę w pobliżu rzeki Ostravica, która kilka kilometrów dalej wpada do Odry. Do granicy z Polską jest z Ostrawy około 10 kilometrów. Jeżeli gad dotarł do rzeki, może być już po drugiej stronie granicy.