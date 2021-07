Draginja Nadażdin odchodzi z funkcji dyrektorki Amnesty International Polska

Draginja Nadażdin przewodzi działaniom Amnesty International Polska od 2007 roku. Wcześniej pełniła w stowarzyszeniu funkcję koordynatorki projektów edukacyjnych. W tym czasie organizacja zdecydowanie się rozrosła: z niecałych 2 tysięcy członków w 2006 do ponad 10 tysięcy osób w całym kraju. Zespół Stowarzyszenia powiększył się kilkukrotnie. Stowarzyszenie zrealizowało szereg akcji protestacyjnych, kampanii medialnych, działań rzeczniczych i edukacyjnych.

“Po prawie 15 latach pracy w Amnesty spoglądam z radością na naszą organizację, która nigdy nie była silniejsza i na moc, z jaką przeciwdziała ona nierównościom i niesprawiedliwościom. Z poczuciem spełnienia i wdzięczności podjęłam decyzję o odejściu z Amnesty do nowych wyzwań, nadal związanych z obroną praw człowieka” - powiedziała Draginja Nadażdin w słowach skierowanych do członków, członkiń i sympatyków Amnesty Polska. “To przywilej należeć do grona ludzi, dzięki którym taka praca jest możliwa. Była to ogromna przyjemność móc kierować działaniami Amnesty w Polsce. Dziękuję za zaufanie”.