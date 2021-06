Kanada: Prowincja zamyka szkoły i uniwersytety. Nie przez COVID

Tak wysokie temperatury nie są typowe dla północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku - mieszkańcy tych terenów są bardziej przyzwyczajeni do intensywnych opadów deszczu latem niż do słonecznych, upalnych dni.

Źródłem obecnych upałów jest układ wyżowy znad Pacyfiku.

- To uświadamia nam, że klimat się zmienia. Nauka mówi nam to od dłuższego czasu, ale teraz możemy to sami odczuć, ponieważ musimy spać w piwnicy, aby poczuć chłód - mówi Greg Flato, badacz z departamentu kanadyjskiego rządu odpowiedzialnego za politykę klimatyczną.