Czechy: Izba Poselska za rekompensatami dla sterylizowanych Romek

Organizacje broniące praw człowieka szacują, że setki Romek mieszkających w Czechach zostało poddanych sterylizacji, bez wyrażenia na to świadomej zgody.

Na mocy przyjętej przez Izbę Poselską ustawy nawet do 400 kobiet ma być - w związku z tym - uprawnionych do wystąpienia o jednorazową rekompensatę w wysokości 300 tysięcy koron czeskich (ok. 14 350 dolarów).

W czasach komunizmu w Czechach sterylizacja Romek była półoficjalnym instrumentem kontrolowania populacji Romów.

Jednak - jak wykazał raport czeskiego ombudsmana z 2005 roku - praktykę tę stosowano nadal po 1989 roku.