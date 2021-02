Pracownicy Coca-Coli uczą się jak być "mniej białym"?

Jak informuje telewizja Fox News, w sieci pojawiło się kilkuminutowe wideo ze slajdami, które miało zwrócić pracownikom Coca-Coli uwagę na problemy dyskryminacji rasowej. Internetowy kurs oparty został na kontrowersyjnej książce "White Fragility” (tłum."Biała kruchość) autorstwa Robin DiAngelo.

Autorzy kursu mieli zachęcać biorących w nim udział, aby starali się być "mniej biali”. Jak tłumaczono, w praktyce oznacza to bycie mniej "opresyjnym", „aroganckim”, „ignoranckim” czy bardziej „pokornym”. „Słuchaj, wierz, zerwij z apatią i białą solidarnością” - zaznaczano. Inny slajd mówił natomiast, że aby stawić czoła rasizmowi, należy zrozumieć, „co to znaczy być białym, jednocześnie kwestionując, co to znaczy być rasistą”. W kursie podkreślano także, że biali ludzie w Stanach Zjednoczonych i innych zachodnich krajach przechodzą socjalizację, uczącą ich poczucia wyższości wobec innych ludzi. „Z badań wynika, że już w 3-4. roku życia dzieci wiedzą, że lepiej jest być białym" - czytamy.

Wut.... this seems like blatant racial discrimination to this employment lawyer. https://t.co/IEmpycTP6P — Harmeet K. Dhillon (@pnjaban) February 19, 2021