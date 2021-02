Maroko zalegalizuje marihuanę

Projekt ustawy szacuje zyski z nielegalnego handlu marokańskimi konopiami na 15 miliardów dolarów. Zyski te wpływają głównie do kasy zorganizowanych grup przestępczych i handlarzy narkotyków. Przy obecnym nielegalnym statusie konopi, rolnicy zarabiają łącznie pół miliarda dolarów, podczas gdy handlarze narkotyków - prawie 14,5 miliarda dolarów.



Na podstawie założeń ustawy ocenia się, że Maroko zamierza stworzyć nowy model oparty na spółdzielniach rolników, jednocześnie ściśle kontrolując to, co dzieje się z uprawami. Jednym z powodów powstania takiego projektu, tłumaczył marokański rząd, była właśnie dola nielegalnie uprawiających konopie rolników.



Projekt ustawy przewiduje, że zezwolenia na produkcję konopi w Maroku otrzyma tylko sześć regionów w górach Rif.



Zgodnie z artykułem 7, który wyciekł z ustawy, Maroko będzie wymagało od hodowców konopi pełnoletniości, posiadania licencji, marokańskiej narodowości i zamieszkania w tradycyjnych regionach Maroka, gdzie konopie są uprawiane.



Projekt ustawy proponuje utworzenie krajowej agencji odpowiedzialnej za monitorowanie legalnego handlu konopiami indyjskimi, regulacje rynku i szczególne środki zapewniające bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie upraw konopi. Taka krajowa agencja monitorowałaby i regulowała handel konopiami indyjskimi w Maroku.

Produkcja koncentrowałaby się na konopiach indyjskich do „celów medycznych, farmaceutycznych i przemysłowych”. Tylko firmy zarejestrowane w Maroku mogłyby ubiegać się o pozwolenie dopuszczenia swoich produktów do obrotu, pozwolenie na eksport lub import.