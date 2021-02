Sycylia: Spektakularna erupcja wulkanu Etna

We wtorek w Katanii zebrał się sztab kryzysowy, aby ocenić sytuację. Ze względu na bezpieczeństwo zamknięto również tamtejsze lotnisko.

Erupcja, do której doszło we wtorek to jedna z najbardziej spektakularnych aktywności wulkanu w ostatnim czasie. Badacze z włoskiego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii twierdzą, że aktywność narasta.

Etna to jeden z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie. Stanowi on realne zagrożenie dla mieszkańców rejonu, w którym się znajduje. Wydobywające się gazy i pary można obserwować właściwie niemal cały czas. Podczas erupcji z wulkanu wyrzucane są materiały piroklastyczne takie jak bomby wulkaniczne czy popiół.

Przez ponad 3 500 lat odnotowano około 200 wybuchów Etny.

We wtorek o 16.10 przebudziła się Etna. Chmury dymu, popiołu, lawa spływająca po zboczu - wszystko uchwycone na dziesiątkach spektakularnych zdjęć udostępnianych przez media (które jednocześnie uspokajają, iż nie ma zagrożenia dla ludzkiego życia i mienia). pic.twitter.com/7pxyp1YpzB — Faro d’Italia (@faro_italia) February 16, 2021