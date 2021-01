Zaginęła jedna ze strażniczek Wielkiej Brytanii

Merliny, która dołączyła do stada w 2007 roku, nie widziano od kilku tygodni.

W Tower znajduje się zwykle sześć kruków i zgodnie z legendą, jeśli kiedykolwiek opuszczą zamek, zarówno twierdza, jak i królestwo upadną. Obecnie mieszka tam siedem ptaków.

Rzecznik Tower powiedział, że „przedłużająca się nieobecność Merliny wskazuje, że mogła niestety umrzeć”. Jak dodał, Merlina była niekwestionowaną władczynią stada, "królową" kruków w Tower.

"Będziemy wszyscy za nią tęsknić, jej kruki, opiekun i cała społeczność Tower of London" - dodał.

Pracownicy zamku dodali, że nie mają bezpośrednich planów zastąpienia Merliny w najbliższym czasie.

Uważa się, że Karol II był pierwszym monarchą, który oficjalnie zarządził, że ptaki muszą być zawsze trzymane w Tower. Kiedy liczba spadła do jednego kruczego strażnika, Winston Churchill rozkazał, aby stado - znane jako „nieżyczliwe” - zostało zwiększone do co najmniej sześciu.

W 2018 roku Tower uruchomiła program hodowlany kruków po tym, jak coraz trudniej było pozyskać te zagrożone wyginięciem ptaki.