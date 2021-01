Kenosha: Bez zarzutów dla policjanta, który postrzelił Jacoba Blake'a

Do zdarzenia doszło 23 sierpnia w mieście Kenosha w stanie Wisconsin. Na nagraniu, które trafiło do mediów społecznościowych widać było czarnoskórego mężczyznę idącego do samochodu, za którym szło dwóch funkcjonariuszy. Gdy mężczyzna otworzył drzwi - padły strzały.

W miejscu, w którym doszło do zdarzenia protestujący wywołali kilka pożarów. W reakcji na zamieszki w mieście wprowadzono godzinę policyjną.