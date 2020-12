Świat żegna rok pandemii. Większość imprez odwołano

Kiritimati, inaczej Wyspa Bożego Narodzenia, największa z 33 wysp archipelagu stanowiących państwo Kiribati, zamieszkuje raptem ok. 6500 osób. Kiedyś było to jedno z ostatnich miejsc, które witało Nowy Rok, ale w 1994 roku wyspa specjalnie zupełnie ominęła cały jeden dzień, by być pierwsza - i wykorzystać to jako atrakcję turystyczną.

Po raz ósmy także mieszkańcy Samoa byli pierwszymi ludźmi na świecie, którzy powitali Nowy Rok. Ten pacyficzny kraj strefę czasową zmienił z kolei pod koniec 2011 roku, przenosząc się na zachód, z nadzieją na ożywienie gospodarki poprzez ułatwienie prowadzenia interesów z Australią i Nową Zelandią.