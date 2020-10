Kaja Godek: Dzisiaj Polska jest przykładem dla Europy

W ocenie Godek, "uznano prawo do życia, bo to prawo jest i wynika z prawa naturalnego, ale to prawo uznano w stosunku do dzieci, które do tej pory były uważane za gorsze".

- Dzisiaj Polska jest przykładem dla Europy, jest przykładem dla świata. Nie tkwimy w konieczności dziejowej, która by nakazywała marsz w lewo i stopniowe zwiększanie dostępności do mordowania ludzi - komentowała.

- Nie tkwimy w takim determinizmie. Jest możliwa ochrona życia, jest możliwe regularne działania pro-life, które przynosi efekty - dodała.