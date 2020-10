Chile: Brutalne starcia z policją. Zrzucono z mostu nastolatka

Na nagraniach z miejsca zdarzenia widać, 16-latek leżał nieruchomo twarzą w wodzie i mocno krwawił. Jofre powiedział także, że dwóch innych wolontariuszy zeszło na dół, aby udzielił nastolatkowi pomocy. Gdy jego stan się ustabilizował, strażacy wyciągnęli go z wody, został przetransportowany do szpitala.

"The Guardian" informuje, że stan chłopca jest obecnie stabilny.

Głos w sprawie zajął rzecznik policji, generał Enrique Monrás. Choć w rozmowie z mediami nie wykluczył, że za incydent odpowiedzialni są mundurowi, podkreślił jednocześnie, że 16-latek „stracił równowagę”, gdy go aresztowano, a nie został zepchnięty.

Od miesięcy chilijska opozycja domaga się dymisji szefa Carabineros generała Mario Rozasa.

25 października w Chile odbędzie się referendum w sprawie zmiany konstytucji odziedziczonej po dyktaturze Augusto Pinocheta.

This is the moment Chilean carabineros police push and throw a 16 year peaceful demonstrator off a bridge. Mass media headlines "he fell". Thanks @teleSURtv pic.twitter.com/8wCT9nrYax