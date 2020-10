Przeskoczyli przez płot ambasady Szwecji. Mieszkają tam już niemal miesiąc

47-letni Wital Kuzniaczykow powiedział w rozmowie z portalem tut.by, że wraz ze swoim 29-letnim synem wciąż przebywa w budynku szwedzkiej ambasady, przez której ogrodzenie przeskoczył 11 września. - Wszystko dobrze, jesteśmy tu bezpieczni - podkreślił.

Mężczyźni udali się do ambasady Szwecji, aby złożyć tam wnioski o azyl. Ze względu na to, że ambasady nie dają azylu politycznego, nie otworzono im. Białorusini przeskoczyli wówczas przez ogrodzenie i do teraz mieszkają w placówce.