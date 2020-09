Japonia: Liczba stulatków przekroczyła 80 tysięcy

88,2 proc. wszystkich osób w wieku 100 lat i starszych to kobiety - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia Japonii.

W stosunku do ubiegłego roku liczba mężczyzn, którzy mają 100 i więcej lat wzrosła w Japonii o 1011, do 9475. Liczba stuletnich kobiet wzrosła o 8165 - do 70975.

Kiedy w 1963 roku zaczęto monitorować w Japonii liczbę osób mających 100 i więcej lat - było ich 153. W 1981 liczba stulatków przekroczyła 1000, a w 1998 - 10 tysięcy.

Średnia długość życia w Japonii dla mężczyzn wynosi 81,41 lat, a dla kobiet - 87,45.

Najstarszą Japonką jest obecnie 117-letnia Kane Tanaka z Fukuoki. Obecnie jest to zarazem najstarsza osoba żyjąca na Ziemi.

110-letni Mikizo Ueda z Nary jest z kolei najstarszym Japończykiem.