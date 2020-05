Wysypiska znowu płoną. Przez ustawę antykryzysową

Był to najlepszy bat na wszystkie patologie. Jednak z powodu pandemii (ustawą z maja) zawieszono formę elektroniczną BDO na ponad pół roku. – Elektroniczna BDO była kopią rozwiązań, jakie rząd zastosował, by zwalczyć wyłudzenia VAT np. w paliwach. Zawieszenie tych działań rozzuchwaliło przestępców, jest gorzej, niż było w 2018 r., kiedy masowo podpalano dzikie wysypiska – sugerują legalnie działające firmy. Jak działa BDO?

Przedsiębiorca z branży: – Otwieram w komputerze przez internet kartę przekazania odpadów i wskazuję elektronicznie, gdzie jedzie ode mnie i jaki towar. To robię w czasie rzeczywistym. Dostęp do tej informacji ma na bieżąco inspektor WIOŚ czy policjant i może prześledzić, co dzieje się z ładunkiem. Widzi, że np. o godz. 10 nadałem ładunek z Warszawy, a gdy dotrze do Katowic, po czterech godzinach „odznaczają", że transport przyjęli. Wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym, w internecie, a odpowiednie służby mają kontrolę nad przewozem odpadów.