Kultura w III etapie znoszenia ograniczeń

Jak podkreślił minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, to do dyrektora danej instytucji należy zarówno określenie czasu oraz trybu przywracania działalności, jak i szczegółowych procedur związanych z zapewnieniem ochrony zdrowia pracowników i publiczności. Gliński zwrócił także uwagę na to, że obecne zniesienie niektórych ograniczeń ma umożliwić maksymalnie bezpieczny powrót do częściowej aktywności ludzi kultury, co powinno pozytywnie wpłynąć również na ich sytuację ekonomiczną.

Przywrócenie indywidualnych zajęć na uczelniach muzycznych pozwoli natomiast między innymi na kontynuację procesu kształcenia i przygotowanie do egzaminów dyplomowych studentom specjalności instrumentalnych, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być realizowane w warunkach domowych. Zmiany te pozwolą też studentom ostatnich lat uczelni plastycznych na ukończenie prac dyplomowych, które muszą być realizowane w pracowniach specjalistycznych.

Działalność, przy zachowaniu dystansu społecznego, mogą prowadzić także kina samochodowe i plenerowe. Widzowie powinni jednak przed, w trakcie, oraz po pokazie, pozostawać w samochodzie lub na miejscu, które im wyznaczono.

Dodatkowe usługi na terenie kina, w tym też w ramach gastronomii, o ile będą dozwolone, mogą być dostarczane do pojazdu wyłącznie przez obsługę kina. Widzowie nie mogą opuszczać pojazdu oraz powinni być zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz gdy przebywają poza pojazdem.