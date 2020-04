Sondaż: Zerwana więź między rządzącymi i obywatelami

Wnioski są niezwykle pesymistyczne. – Uzyskane w naszym badaniu wyniki i ich analizy wskazują, że w Polsce mamy dzisiaj do czynienia z zerwaniem owej – w demokracjach koniecznej – więzi między rządzącymi i obywatelami, ich prawem, by ich preferencje były brane pod uwagę – podkreślają autorzy badania.

Zerwanie owej więzi najpełniej widoczne jest za sprawą kwestii politycznych. To więź dotycząca demokracji. Aż 80 proc. badanych zgadza się z twierdzeniem, że rząd PiS źle robi, zmuszając obywateli do udziału w majowych wyborach, a 70 proc., że przeprowadzone w maju wybory będą nieważne, „gdyż pogwałcono konstytucję i ordynację wyborczą”. Taka sama grupa jest zdania, że kampania była nieuczciwa, gdyż możliwość prowadzenia jej miał tylko Andrzej Duda.

Czy to przekłada się na strach dotyczący spraw osobistych? Czy badani odczuwają już skutki epidemii i restrykcji we własnym życiu? Na szczęście nie w 100 procentach. Jak piszą autorzy badania, niemal dwie trzecie (63 proc.) twierdzi, że kryzys ma wpływ na ich dochody; taki sam odsetek – na ich zdolności do udzielania materialnej pomocy rodzinie oraz na oszczędności i inwestycje. 48 proc. sygnalizuje utrudnienia w opłacie stałych rachunków (prąd, gaz itp.).