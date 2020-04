W ruchu: miejskie spacerowniki

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku rozwija internetowo akcję „Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki zapraszają na spotkanie z gdańskimi dzielnicami”, która wcześniej prowadził w realu . Od połowy kwietnia wzbogaca w sieci opowieści o dzielnicach o nowe materiały i anegdoty, które pozwalają lepiej poznać Zaspę, Biskupią Górkę, Dolne Miasto, Nowy Port, Orunię, Oliwę, Wyspę Sobieszewską. To pasjonujące trasy, jak słynny szlak murali na Zaspie, które powstawały od 1997 do 2016 roku podczas międzynarodowego Festiwalu Monumental Art. 59 wielkoformatowych prac podejmuje rozmaite tematy i reprezentuje różne nurty street artu, tworząc unikatową galerię pod gołym niebem. Do końca kwietnia odbywają się wirtualne prezentacje poszczególnych dzielnic. To wspaniała okazja do poznania alternatywnych miejskich szlaków w Gdańsku.