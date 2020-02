Minister zachęca do małżeństw bogatych z biednymi. "Będzie mniej biednych"

- Co się stanie, jeśli biedni będą szukać małżonków wśród biednych? Będzie więcej gospodarstw domowych dotkniętych biedą - powiedział Effendy cytowany przez "Jakarta Post".

- To jest problem Indonezji - dodał.

Minister wyliczał następnie, że ok. pięciu milionów gospodarstw domowych w Indonezji dotkniętych jest biedą. To ok. 9,4 proc. wszystkich gospodarstw domowych w kraju.

Jeśli dodać do tego gospodarstwa domowe znajdujące się tuż nad granicą biedy wówczas okaże się, że 15 mln gospodarstw domowych charakteryzuje się niskim dochodem - stwierdził.

Minister zasugerował następnie ministrowi ds. religijnych Fachrulowi Raziemu wydanie fatwy nakazującej biednym szukanie bogatych małżonków - i odwrotnie.

Minister zaproponował także program certyfikacji przedmałżeńskiej dla par, które nie osiągnęły stabilności ekonomicznej, ale mimo to chcą wziąć ślub. Tacy małżonkowie musieliby skorzystać z uruchomionego przez prezydenta Joko Widodo programu szkoleń zawodowych, które mają ułatwić im znalezienie zatrudnienia.

Według danych Banku Światowego ok. 45 proc. mieszkańców Indonezji, czyli ok. 115 mln osób nie zapewniło sobie jeszcze bezpieczeństwa finansowego i nie osiągnęło poziomu życia klasy średniej.