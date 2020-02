Samica orangutana, którą sąd uznał za osobę, skończyła 34 lata CenterForGreatApes/FB

Samica orangutana Sandra, o której głośno zrobiło się w 2014 roku, gdy sąd w Argentynie uznał ją za "osobę niebędąca człowiekiem", której przysługują pewne prawa - m.in. prawo do życia i wolności i nakazał przeniesienie jej z ogrodu zoologicznego w Buenos Aires do zwierzęcego azylu, gdzie zwierzę miało mieć zagwarantowaną swobodę, obchodziła właśnie 34. urodziny w Centrum Człowiekowatych (Center for Great Apes) w Wauchula na Florydzie - informuje AP.