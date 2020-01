Sondaż: Co trzeba pilnie poprawić w Polsce w 2020 roku?

W związku z rozpoczętym nowym, 2020 rokiem, uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy o to, jaka dziedzina życia w Polsce wymaga w 2020 roku najpilniejszej poprawy (można było wskazać tylko jedną odpowiedź).

Najwięcej - bo 41 proc. respondentów wskazało, że najpilniejsza poprawa potrzebna jest w kwestii ochrony zdrowia. Na drugim miejscu znalazło się sądownictwo - poprawy w tej dziedzinie oczekuje 21 proc. respondentów.

9,4 proc. ankietowanych uważa, że pilnej poprawy wymaga gospodarka kraju.

Zdaniem 8,6 proc. respondentów najpilniejszej poprawy wymagają relacje Polski z UE.

6,4 proc. ankietowanych chciałoby pilnej poprawy jakości debaty publicznej w Polsce.

Jedynie 3,5 proc. ankietowanych jest zdania, że pilnej poprawy wymaga sytuacja jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, a 2,7 proc. - że potrzeba pilnej poprawy w dziedzinie obronności kraju.

2,2 proc. ankietowanych wskazało, że pilnej poprawy potrzeba w innej dziedzinie.

5,1 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

- Ochronę zdrowia jako dziedzinę, która wymaga pilnej poprawy wskazało 45% kobiet i 36% mężczyzn oraz ponad 40% osób powyżej 50 roku życia. Opiekę zdrowotną za dziedzinę, która powinna zostać poprawiona najszybciej uważa 45% badanych z wykształceniem zasadniczym zawodowym, co druga osoba zarabiająca od 1001 do 2000 zł oraz ponad połowa mieszkańców miast liczących od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.