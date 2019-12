Ojciec Grety Thunberg: aktywizm klimatyczny uczynił ją bardzo szczęśliwą

- Przestała mówić, przestała chodzić do szkoły. To był koszmar dla rodzica, gdy Greta zaczęła odmawiać jedzenia - dodał.

Aktor Svante Thunberg powiedział, że on i jego żona, śpiewaczka operowa Malena Ernman, ograniczyli swoje życie zawodowe, aby spędzić więcej czasu z Gretą. Chcieli w ten sposób pokonać jej depresję. Ojciec stał się weganinem, a jego żona przestała podróżować na koncerty samolotem.

Ojciec towarzyszył Grecie w jej podróży po Stanach Zjednoczonych. Był przy niej także podczas szczytu klimatycznego w Madrycie.

- Zrobiłem to wszystko, bo wiedziałem, że to słuszne. Nie robiłem tego, by ratować klimat, robiłem to, by ratować moje dziecko. Mam dwie córki, to wszystko, co się dla mnie liczy, chcę, by były szczęśliwe - powiedział.