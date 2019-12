Grób Karola Marksa pod specjalnym nadzorem

Decyzję o zainstalowaniu monitoringu podjął właściciel pomnika na grobie Marksa, Marx Grave Trust (Fundacja Grobu Marksa) we współpracy z The Friends of Highgate Cemetery Trust (Fundacja Przyjaciół Cmentarza Highgate). Kamery mają zniechęcić do kolejnych aktów wandalizmu wymierzonych w postawiony w 1954 r. pomnik.

To pierwszy przypadek monitoringu na brytyjskim cmentarzu.