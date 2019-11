Ciągniki zablokowały Berlin. Protest pod Bramą Brandenburską

Długie rzędów ciągników zatrzymały ruch uliczny w samym centrum rządowej dzielnicy stolicy Niemiec. Dzisiejszy protest był największą do tej pory demonstracją gniewy rolników wobec zmian w polityce rolnej. Rząd kanclerz Angeli Merkel we wrześniu uzgodniło nowe przepisy.

Rządowy plan przewiduje ograniczenia stosowania nawozów w celu zwalczania zanieczyszczenia wód gruntowych oraz stopniowe wycofywanie kontrowersyjnego glifosatu - środka chwastobójczego do 2023 r. w celu ochrony populacji owadów.

Zdaniem rolników środki podjęte na walkę z ochroną środowiska poszły za daleko, a ich gospodarstwa rolne są przez to zagrożone.

Wielu z nich ma dość opinii, że są "tymi złymi" w walce ze zmianami klimatycznymi.

Policja z Berlina twierdzi, że do miasta przyjechało ponad 5000 ciągników. Stworzyło to konwój o długości 20 kilometrów. Podobne demonstracje odbyły się wcześniej w innych niemieckich miastach. Przeciwko proponowanym zmianom we własnych krajach protestowali rolnicy we Francji i Holandii.