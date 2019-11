Raport: Ogromne podziały społeczne na Wyspach. Prawie jak w Rumunii

Autorzy raportu twierdzą, że centralizacja władzy w połączeniu z niskim poziomem wydatków rządowych doprowadziła do tego, że Wielka Brytania jest krajem o znacznie większych podziałach społecznych niż inne kraje zachodniej Europy, takie jak Niemcy i Francja. Duże podziały społeczne widać w kwestii dostępu do służby zdrowia, na rynku pracy, wysokości dochodu rozporządzalnego oraz produktywności.

Z raportu wynika np. że w dzielnicach Londynu - Kensington, Chelsea, Hammersmith i Fulham dochód rozporządzalny na osobę jest o 48 tys. funtów rocznie wyższy niż np. w Nottingham czy Leicester.

Autorzy wskazują też, że o ile produktywność w Londynie czy w południowo-wschodniej części kraju należy do najwyższych w krajach rozwiniętych, o tyle w części Irlandii Północnej, Walii i na północy Anglii jest niższa niż w najbardziej produktywnych regionach Polski, Węgier czy Rumunii.

W raporcie czytamy, że tylko Rumunia i Korea Południowa są bardziej podzielone społecznie niż Wielka Brytania.

Główną przyczyną podziałów społecznych na Wyspach ma być brak pieniędzy ponieważ lokalne władze wydają na politykę związaną z nierównościami ekonomicznymi zaledwie połowę środków wydawanych we Francji czy w Niemczech. W raporcie czytamy, że jest to wina dużej centralizacji na Wyspach - 95 pensów z każdego funta zebranego w ramach podatku dochodowego trafia bowiem do budżetu centralnego, podczas gdy w Niemczech do budżetu centralnego trafia tylko 69 eurocentów z każdego euro.