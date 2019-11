Para prezydencka odwiedziła sześcioraczki z okazji Światowego Dnia Wcześniaka

Ciąża rozwiązana została w 29. tygodniu przez cesarskie cięcie. W dniu porodu noworodki ważyły od 890 gramów do ok. 1300 gramów. Prawdopodobieństwa występowania ciąż mnogich u ludzi określa reguła Hellina. Szansę urodzenia sześcioraczków ocenia się na 1 do 4,7 miliarda. W Polsce był to pierwszy taki przypadek.

W niedzielę z okazji Światowego Dnia Wcześniaka z wizytą w domu Klaudii i Szymona Marców oraz ich dzieci gościła para prezydencka. Jak czytamy na witrynie prezydenta, mama i tata sześcioraczków oraz starszego Oliwiera opowiedzieli Andrzejowi Dudzie i Agacie Kornhauser-Dudzie o swojej codzienności, oswajaniu się z nową rolą, wzruszających momentach i nadziejach na przyszłość.

U góry - sześcioraczki: Filip, Tymon, Zosia, Kaja, Malwina i Nela. Na podłodze bawi się starszy Oliwier

fot. KPRP/ Grzegorz Jakubowski