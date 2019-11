Martin Luther King straci ulicę w Kansas. Decyzja mieszkańców

Do zmiany nazwy liczącemu 16 km bulwarowi doszło niespełna rok temu. Decyzję w tej sprawie podjęli miejscy radni - przypomina AP.

Wkrótce po podjęciu przez radnych decyzji w mieście rozgorzała debata na temat zmiany historycznej nazwy ulicy. Aktywiści ruchów broniących praw obywatelskich przez lata starali się uhonorować w ten sposób pastora Kinga za jego działania na rzecz równouprawnienia Afroamerykanów w USA. Kansas było jedynym dużym miastem w USA, w którym nie było ulicy nazwanej na cześć Martina Luthera Kinga.

Ale grupa mieszkańców, pragnących zachowania historycznej nazwy bulwaru, zaczęła zbierać podpisy pod wnioskiem o rozpisanie referendum ws. nazwy ulicy. Wymagane podpisy zebrano do kwietnia (potrzeba było 1700 podpisów, zebrano 2857).

W czasie kampanii przed referendum zwolennicy zachowania historycznej nazwy byli oskarżani o rasizm, podczas gdy obrońcy nazwy "The Paseo" zarzucali władzom, że te zmieniły nazwę niezgodnie z procedurami i zignorowały historyczną wartość dotychczasowej nazwy.

Przeciwnicy zmiany nazwy ulicy zwracali uwagę, że aktywiści ruchu "Save the Paseo" ("Ocalmy Paseo") to w większości biali mieszkańcy Kansas, z których wielu nie mieszka przy ulicy, której dotyczyło referendum (ulica biegnie przez okolice w większości zamieszkiwane przez Afroamerykanów). Podkreślano, że zmiana nazwy ulicy zostanie źle przyjęta na świecie, co może zaszkodzić wpływom miasta z turystyki.

Obrońcy historycznej nazwy zapewniali jednak, że nie są rasistami i że szanują pastora Kinga i chcieliby, aby miasto go uhonorowało. Sprzeciwiali się jednak zmianie ponieważ rada miejska nie wypełniła procedur związanych z nadaniem ulicy nowej nazwy i nie poinformowała większości mieszkańców ulicy o planowanej zmianie. Zwracali też uwagę, że nazwa "The Paseo" jest historyczna - to pierwszy bulwar w mieście, którego budowę zakończono w 1899 roku.