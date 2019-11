Zamieszkasz w Tulsie? Dostaniesz 10 tys. dol. i miejsce do pracy

George Kaiser, który pochodzi z miasteczka Tulsa w amerykańskim stanie Oklahoma, w 2018 roku uruchomił program Tulsa Remote. Miał on na celu przeprowadzkę do Tulsy 250 osób, które miały dostać za to 10 tysięcy dolarów. Dotąd zgłosiło się już 10 tys. chętnych z ponad 150 państw z całego świata. Spośród nich wyłoniono 100 osób. Jak zapowiedzieli organizatorzy akcji, w 2020 roku po raz kolejny chcą uruchomić nabór nowych mieszkańców.

