Madryt: Tysiące owiec przed budynkiem ratusza

Stolica Hiszpanii leży na dawnym szlaku pasterzy, którzy przed zimą przepędzali swe stada na południe. Od 1994 r. w Madrycie odbywają się obchody święta transhumancji (Fiesta de la Trashumancia), odwołującego się do pasterskich tradycji regionu.

Nawiązując do średniowiecznego prawa do przepędzania trzód przez miasto, w ramach obchodów pasterze przeprowadzili swe owce przez centrum stolicy. Jak co roku, pod budynkiem ratusza główny pasterz wręczył burmistrzowi Madrytu symboliczną opłatę za bezpieczny przemarsz. Według umowy z 1418 roku, opłata wynosi 50 maravedi (dawnej hiszpańskiej monety) za tysiąc sztuk zwierząt.