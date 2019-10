Irak: Szturm na "Zieloną strefę" w Bagdadzie. Padły strzały

Do konfrontacji między demonstrantami a służbami porządkowymi doszło rano, po tym jak protesty przeciwko korupcji władz, bezrobociu i braku dostępu do podstawowych usług rozgorzały na nowo w stolicy Iraku. Do pierwszych takich protestów doszło 1 października, ale po tym, jak policja użyła przeciwko demonstrantom ostrej amunicji sytuacja w Bagdadzie się uspokoiła. W czasie pierwszej fali protestów - do których doszło w Bagdadzie, ale też w południowej części kraju, na obszarach zamieszkanych w większości przez szyitów, zginęło 149 osób, a 3 tysiące zostało rannych. Zginęło też ośmiu funkcjonariuszy służb porządkowych.

