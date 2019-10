Warmińsko-mazurskie: Wypadek autokaru. Wśród rannych dzieci

- Kierująca pojazdem marki Audi podczas manewru wyprzedzania traktora nie upewniła się, że sama jest wyprzedzana przez autokar i uderzyła w bok autobusu - powiedziała Anna Baluta, rzeczniczka kętrzyńskiej policji. Jak zaznaczyła, są to wstępne ustalenia, które szerzej wyjaśni dalsze śledztwo. - Autokarem podróżowały 32 osoby i 13 z nich zostało przewiezionych do szpitali na dalszą diagnostykę. Nie są to jednak obrażenia zagrażające życiu - dodała Baluta.



Droga, na której doszło do wypadku, jest zablokowana. Zorganizowano objazd przez miejscowość Wopławki.

Wopławki gm.Kętrzyn dr.W591, wypadek drogowy.Autobus rejsowy, który wiózł dzieci wjechał do rowu.Wstępnie ok.13 osób poszkodowanych. Prawdopodobnie na prostym odcinku drogi autokar podjął manewr wyprzedzania ciągnika i Audi. Poj.osob.uderzył w bok autobusu i zepchnął go do rowu. pic.twitter.com/z1nppKKdtr — KWP w Olsztynie (@KWP_Olsztyn) October 1, 2019