Rosja: Spożycie alkoholu drastycznie spadło

"Federacja Rosyjska przez długi czas była uważana za państwo, w którym spożycie alkoholu należy do najwyższych na świecie" - czytamy w raporcie WHO. Autorzy podkreślili, że alkohol przyczynił się do wzrostu śmiertelności w Rosji w latach 90. XX wieku. Według WHO, w ostatnich latach można mówić o odwróceniu tych trendów.

Poniżej dalsza część artykułu