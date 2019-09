FIFA: Iran wpuści kobiety na stadiony

Kobiety w Iranie nie mogą oglądać zawodów sportowych mężczyzn. Zakaz jest rygorystycznie przestrzegany, choć nie jest zapisany w prawie. W zeszłym roku ograniczenie tymczasowo zniesiono, by kobiety mogły na stadionie Teheranu oglądać transmisję z mistrzostw świata w piłce nożnej.

Temat stał się głośny po śmierci 28-letniej Sahar Khodayari, aresztowanej w marcu za próbę wejścia na stadion w przebraniu mężczyzny. Ulubioną drużyną Sahar był teherański klub Esteqlal, od którego barw kobieta została w mediach społecznościowych nazwana "niebieską dziewczyną".

Kobieta spędziła w areszcie trzy dni, została wypuszczona za kaucją. Czekała na proces pół roku. Gdy w wyznaczonym terminie stawiła się w budynku sądu dowiedziała się, że z powodu nadzwyczajnej sytuacji rodzinnej sędziego jej sprawa została odroczona. Wróciła później do sądu, by zabrać swój telefon komórkowy. Wtedy miała usłyszeć fragment rozmowy z którego wynikało, że jeśli zostanie skazana, usłyszy wyrok od 6 miesięcy do 2 lat pozbawienia wolności.



Sahar Khodayari podpaliła się przed budynkiem sądu, doznając poparzeń 90 proc. ciała. Zmarła po tygodniu na skutek odniesionych obrażeń.



Dla uczczenia jej pamięci zawodniczki niektórych kobiecych drużyn europejskich wystąpiły w meczach z niebieskimi opaskami.