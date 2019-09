Miesiąc po tragedii otworzono szlak na Giewont

Dziś szlak na Giewont został ponownie otwarty. Wyremontowano go i założono nowe łańcuchy. Pioruny zniszczyły nie tylko zabezpieczenia, ale także pokruszyły skały, na których były umieszczone.



Ze względu na to, że jest to jedna z najpopularniejszych wśród turystów tras, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe planowało naprawy w tym miejscu już wcześniej.



W czwartek udostępniony zostanie szlak przez Nosal. Ten na Halę Gąsienicową przez Boczań zostanie natomiast otwarty dopiero w weekend 5-6 października.



Tatrzański Park Narodowy apeluje, aby zachować ostrożność podczas wycieczek w wyższe partie gór. Na szlakach, które znajdują się powyżej 1900 metrów nad poziomem morza, głównie tych od strony północnej i w miejscach zacienionych, zalega śnieg oraz są oblodzenia.