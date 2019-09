31 proc. mieszkańców Ameryki Łacińskiej chce wyemigrować

Gallup co roku pyta obywateli 120 krajów, czy chcieliby opuścić swoją ojczyznę. Między 2010 a 2018 roku w 15 z 19 krajów Ameryki Łacińskiej, w których przeprowadzane jest badanie, liczba osób chcących wyemigrować zwiększyła się.

Jeszcze w 2010 - jak zauważa "The Economist" - z krajów Ameryki Łacińskiej chciało wyemigrować 19 proc. ankietowanych i był to odsetek podobny do tego, jaki notowano w Europie.

W 2018 roku już 31 proc. ankietowanych z państw Ameryki Łacińskiej wyraziło chęć emigracji - to odsetek zbliżony do tego notowanego na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

"The Economist" zwraca przy tym uwagę, że od 2010 roku znacznie zwiększył się też odsetek mieszkańców krajów Ameryki Łacińskiej niezadowolonych z tego, jak funkcjonuje w ich krajach demokracja. W 2010 roku niezadowolonych z tego było 52 proc. mieszkańców państw tego regionu, w 2018 roku - już 71 proc. - jak wynika z badania Latinobarómetro.

"The Economist" wskazując na przyczyny rosnącego niezadowolenia w państwach Ameryki Łacińskiej pisze o kryzysie w Wenezueli (w ciągu ostatnich kilku lat wyemigrowało z niej ponad 4 mln osób, ok. 13 proc. całej populacji); biedzie i przestępczości nękających kraje Ameryki Środkowej (Salwador, Honduras, Gwatemala), a także kryzysach gospodarczych, które doprowadziły do tego, że w 2016 roku PKB Ameryki Łacińskiej zaczął się kurczyć.