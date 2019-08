Tragiczny finał wczasów w Bułgarii. Brytyjczycy nie żyją

Cowan zmarł 19 czerwca, 8 dni po powrocie do domu. Przyczyną zgonu był wstrząs septyczny i zapalenie płuc, które zostało wywołane chorobą. Taylor zmarł natomiast 17 lipca, miesiąc po powrocie z wakacji.

- Chcemy tylko odpowiedzi, dlaczego tak się stało i być pewnymi, że nigdy nie przydarzy się to nikomu innemu – powiedział Bary Cowan, młodszy brat zmarłego Brytyjczka.

Istnieją obawy, że zarażonych turystów może być w Bułgarii więcej. Zagraniczne media donoszą, że w środę do szpitala zgłosił się trzeci mężczyzna, który przebywał w bułgarskim hotelu i ma objawy legionellozy. Jak donosi BBC, po powrocie do domu musiał zostać wprowadzony w śpiączkę, ale już wypisano go ze szpitala.

- Chcielibyśmy złożyć nasze serdeczne kondolencje rodzinom w tym bardzo trudnym czasie. Jesteśmy w stałym kontakcie, oferując wszelką możliwą pomoc i wsparcie – powiedział rzecznik hotelu Kalofer.

Legionelloza jest ciężką zakaźną chorobą dróg oddechowych. Rozprzestrzenia się ona przez bakterie, które znajdują się głównie w kropelkach wody. Mikroby mogą znajdować się na przykład w dawno starych klimatyzatorach.