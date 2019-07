Sondaż: Co czwarty Polak uważa Polskę za kraj Wschodu

Polska polityka zagraniczna od 1989 roku ma jednoznacznie prozachodni wektor. Nie ma w Polsce znaczącej siły politycznej, która kwestionowałaby przynależność Polski do Unii Europejskiej. I nic dziwnego – robiłaby to wbrew miażdżącej większości Polaków – z kwietniowego badania CBOS wynika, że obecność Polski w UE popiera 91 proc. respondentów , a przeciwnych jej jest zaledwie 5 proc. ankietowanych. Pod tym względem jesteśmy nawet bardziej zachodni od Zachodu – z badania Pew Research opublikowanego w marcu 2019 r. wynika, że Polacy postrzegają rolę UE najlepiej spośród wszystkich krajów Unii (72 proc. pozytywnych ocen). Dla porównania w Niemczech odsetek zadowolonych z Unii był o 9 punktów procentowych gorszy, a w Grecji przewagę mieli ci, którzy o Unii myśleli źle (62 proc.) - piszemy na łamach "Plusa Minusa".

Ale czy sami w pełni czujemy się już częścią Zachodu? Z sondażu SW Research dla rp.pl wynika, że na pytanie o to, czy współczesną Polskę należy zaliczyć do krajów Zachodu czy Wschodu, aż 24,7 proc. respondentów wskazuje na Wschód.

Do Zachodu zalicza Polskę 47,3 proc. ankietowanych.

Z kolei 28 proc. respondentów nie wskazuje na żadną z tych odpowiedzi.

- Częściej na to, że Polska należy do krajów Zachodu wskazywali badani powyżej 50 lat (51%), o wykształceniu wyższym (50%), dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (52%) oraz badani z miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (49%). Na kraje Wschodu wskazywały częściej osoby do 24 lat (34%), o wykształceniu zasadniczym zawodowym (32%), dochodzie netto poniżej 1000 zł (30%) oraz badani z miast do 20 tys. mieszkańców (32%) - komentuje Piotr Zimolzak z SW Research.