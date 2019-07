Annusewicz: Niepłacenie pierwszej damie jest albo wyzyskiem albo dyskryminacją

Niezależnie, od tego czy mówimy o Polsce, czy o innych krajach to z rolą pierwszej damy wiąże się szereg obowiązków reprezentacyjnych. Razem z mężem są przedstawicielami swojego kraju, co automatycznie eliminuje ją z pracy w swoim zawodzie. W związku z tym jest całkowicie zależna od męża. Jest poszkodowana, ponieważ ten okres nie wlicza się do emerytury. Wyobraźmy sobie, że prezydent urzęduje dwie kadencje, a jego żona przez 10 lat nie ma wynagrodzenia. Dobrym przykładem jest Jolanta Kwaśniewska.