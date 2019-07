Zimbabwe: Paszport? Najwcześniej za dwa lata. Nie ma papieru

Urzędy paszportowe w Zimbabwe praktycznie przestały wydawać paszporty - drukują od pięciu do 10 paszportów dziennie, a dokumenty te trafiają głównie do dyplomatów. Do innych obywateli mogą trafić tylko w "specjalnych przypadkach", za zgodą szefa MSW.

