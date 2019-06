Nowy projekt Martina. Kiedy fani doczekają się „Wichrów Zimy”?

Autor sagi „Pieśń Lodu i Ognia” George R.R. Martin pracuje nad grą „Elden Ring”, która zapowiedziana została na targach E3 w Los Angeles. Fani twórczości pisarza zastanawiają się, czy nie opóźni to prac nad kontynuacją jego słynnej serii.

Jak informuje „The Independent”, na targach E3, które obyły się w Los Angeles zapowiedziano „Elden Ring”, grę RPG tworzoną przez popularne na całym świecie, japońskie studio From Software. Choć data jej premiery nie jest jeszcze znana, wiadomo, że pojawi się na PC, Xbox One i PlayStation 4.

Poniżej dalsza część artykułu

Główny projektant produkcji oraz szef From Software Hidetaka Miyazaki przyznał, że sam jest wielkim fanem George’a Martina i zdradził, skąd pomysł na współpracę z pisarzem. Martin ma być autorem mitologii świata gry, mającej istotny wpływ na fabułę produkcji. - Pan Martin zawsze uprzejmie odnosił się do tematów, pomysłów i wielu innych aspektów związanych z grą, które zaplanowałem - powiedział Miyazaki. - Pozwoliło to nam na przeprowadzenie wielu twórczych rozmów dotyczących gry, które Martin wykorzystał następnie jako bazę do napisania nadrzędnych mitów dla samego świata gry – podkreślił.

Fani twórczości twórczości George’a R.R. Martina, przypominają jednak w mediach społecznościowych, że obiecywał on skupić się na kolejnych tomach swojej sagi, głównie na „Wichrach Zimy”. Już w roku 2012 pisarz zapowiadał, że chciałby skończyć prace do 2014 roku. Od tamtej pory data premiery się przesuwa. Ostatnio twórca „Gry o tron” zapewniał, że zrobi wszystko, aby „Wichry zimy” pojawiły się w przyszłym roku, jeszcze przed konwentem w Nowej Zelandii, który odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku.