Pierwszy transpłciowy burmistrz: skrajną prawicę zwyciężymy dobrocią

- Arogancka i opresyjna polityka skrajnej prawicy prędzej czy później zostanie przezwyciężona rewolucją dobroci - powiedział "Guardianowi" pierwszy transpłciowy burmistrz we Włoszech.

Gianmarco Negri wygrał przed tygodniem wybory na burmistrza Tromello, niespełna czterotysięcznej miejscowości leżącej nieopodal Mediolanu w północnych Włoszech. Kandydujący pod lewicowymi hasłami 40-letni prawnik zdobył w wyborach 37,5 proc. głosów, pokonując kandydata współrządzącej Włochami prawicowej Ligi (26 proc.).

W rozmowie z "The Guardian" Negri ocenił, iż jego zwycięstwo nie wpisuje się w obecny trend polityki we Włoszech. Burmistrz-elekt podkreślił, że Liga, która "wyznaje pewne poglądy odnośnie najbardziej narażonych na dyskryminację" wygrała wybory do europarlamentu, ale została odrzucona na poziomie lokalnym. - Co ważne, doszło do tego w małym miasteczku na prowincji, gdzie trudniej jest żyć swobodnie - powiedział Negri.



Gianmarco Negri jest aktywistą ruchu LGBT. Urodził się jako Maria. Przed kilkoma laty rozpoczął proces zmiany płci. Obawiał się dyskryminacji, ale - jak powiedział - mieszkańcy Tromello zaakceptowali jego wybór. - Pokazali, że ważne jest, by móc mówić bez strachu i wstydu - ocenił Negri.



Polityk zapowiada "ożywienie" Tromello, które boryka się z problemami gospodarczymi oraz ucieczką młodych. Odnosząc się do działań współrządzącej Włochami Ligi Matteo Salviniego burmistrz-elekt powiedział, że "arogancka i opresyjna polityka skrajnej prawicy prędzej czy później zostanie przezwyciężona rewolucją dobroci".