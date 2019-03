16-latka za sterami samolotu? Pomogą jej brytyjskie linie

Jak informuje portal bristolpost.co.uk, brytyjskie linie lotnicze easyJet wzięły pod swoje skrzydła najmłodszą pilotkę w Wielkiej Brytanii.

O Ellie Carter media rozpisywały się w styczniu bieżącego roku, gdy została najmłodszym pilotem samolotu z napędem silnikowym w Wielkiej Brytanii. Nastolatka w swoje 14. urodziny odbyła także samodzielny lot szybowcem.

Teraz pod swoje skrzydła postanowiły wziąć ją brytyjskie linie lotnicze easyJet, które chcą przygotować nastolatkę do pracy w swoich szeregach.

- Od najmłodszych lat interesuję się fizyką i samolotami. Latanie mnie fascynuje i cały czas zadziwia, a kariera pilota może być czymś niezwykłym - powiedziała w rozmowie z portalem bristolpost.co.uk Ellie Carter. Nastolatka podkreśliła także, ma nadzieję zainspirować i zachęcić młode dziewczęta do spełniania marzeń. - Jeśli ja mogę to zrobić, one też mogą - dodała. - Jestem przytłoczona wsparciem, które otrzymałam od opinii publicznej i zachwycona, że linie easyJet zaoferowały mi coś, co pomoże mi w dążeniu do kariery moich marzeń, nie mogę się doczekać - podkreśliła.

Mentorką 16-latki będzie kapitan Zoe Ebrey, pracująca w liniach lotniczych easyJet. - Determinacja i osiągnięcia Ellie są imponujące - powiedziała Ebrey i podkreśliła, że „nie może się doczekać pracy z tą pełną pasji dziewczyną”.

Linie easyJet od jakiegoś czasu stawiają na rekrutację kobiet pilotów, aby wyrównywać proporcje zatrudnienia. W skali światowej kobiety stanowią jedynie 5 proc. pilotów.