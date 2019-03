Bardot oskarżona o rasizm. "Zdegenerowane dzikusy”

Słynna francuska aktorka Brigitte Bardot została pozwana za „podżeganie do nienawiści rasowej”.

Jak pisze „The Guardian”, francuska aktorka Brigitte Bardot została pozwana za „podżeganie do nienawiści rasowej”, gdyż nazwała ludność wyspy Reunion na Oceanie Indyjskim „zdegenerowanymi dzikusami”.

Słowa te padły w liście otwartym skierowanym do lokalnych władz. Bardot, która jest znaną aktywistką walczącą o prawa zwierząt, oskarżyła mieszkańców mieszkających na francuskiej wyspie o to, że znęcają się nad zwierzętami. „Rdzenni mieszkańcy zachowali swoje dzikie geny” – czytamy ww liście aktorki. Bardot potępiła między innymi hindusów za kultywowanie tradycji składania ofiar z kóz oraz opisała rytuał, w którym chodzi o zdekapitowanie kozy, której wnętrzności wrzucane są później do morza, aby przypłynęły rekiny.

Gwiazda kina stwierdziła w liście, że mieszkańcy są „kanibalami z minionych wieków” i określiła ich jako „zdegenerowaną populację, która wciąż zanurzona jest w barbarzyńskich tradycjach rodowych”. Francuską wyspę nazwała „demoniczną” ze względu na okrucieństwo ludności, która ją zamieszkuje.

Na list aktorki zareagował prefekt wyspy Amaury de Saint-Quentin. W środę złożył on w prokuraturze zawiadomienie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Podkreślił, że w tekście znalazły się „obraźliwe i rasistowskie twierdzenia, co może stanowić naruszenie prawa”.

Brigitte Bardot już wcześniej miała problemy z prawem. Pięciokrotnie aktorka odpowiadała przed sądem za podobne wykroczenia, które w większości związane były z islamofobicznymi wypowiedziami.