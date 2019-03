Gibraltar zakazuje balonów w celu ratowania życia morskiego

Każdego roku 10 września mieszkańcy Gibraltaru wypuszczali w powietrze dziesiątki tysięcy balonów wypełnionych helem. W ten sposób świętowano Dzień Narodowy. Teraz władze postanowiły wprowadzić całkowity zakaz wypuszczania balonów.

Przez 25 lat najważniejszym punktem obchodów Dnia Gibraltaru było wypuszczenie w powietrze 30 tys. balonów. Symbolizowały one liczbę mieszkańców brytyjskiego terytorium zamorskiego.

- Unoszące się na niebie czerwono-białe balony wywoływały emocje i sentyment u ogromnej liczby Gibraltarczyków. Był to symbol naszej wolności - mówił w 2016 roku rzecznik grupy działającej w zakresie niezależności Gibraltaru.

Uczestnikom obchodów zwrócono uwagę, że wypuszczenie tylu balonów źle wpływa na środowisko. W reakcji postanowiono zrezygnować z tego elementu świętowania. Teraz władze poszły o krok dalej i wprowadziły zakaz celowego wypuszczania balonów wypełnionych helem.

W opublikowanym oświadczeniu rząd poinformował, że krok ten ma pokazać zaangażowanie Gibraltaru na rzecz czystych mórz, wolnych od tworzyw sztucznych i innych materiałów, które nie ulegają biodegradacji.

Decyzja władz to sukces obrońców praw zwierząt, którzy od lat walczyli o wprowadzenie takiego zakazu. Jak tłumaczą, balony są mylone przez zwierzęta z pożywieniem. Mogą one blokować układ trawienny, co prowadzi do śmierci. Sznurki, którymi są wiązane balony, mogę ograniczać ruchy ryb i innych zwierząt morskich.