Zawody w zabijaniu wilków. Ekolodzy protestują

Ekolodzy i organizacje broniące praw zwierząt zwróciły się z apelem do władz kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska o zakaz organizowania wyścigów w zabijaniu wilków.

Ekolodzy zażądali zakończenia tego procederu po stwierdzeniu, że co najmniej trzy grupy myśliwych organizują swoisty "festiwal" zabijania tych zwierząt.

Poniżej dalsza część artykułu

List otwarty do ministra Lasów, Ziemi i Zasobów Naturalnych, Douga Donaldsona, podpisały 54 organizacje. Zauważają w nim, że proceder narusza wytyczne władz prowincji dotyczących dzikiej zwierzyny i łowiectwa i należy go natychmiast zakazać.

"Festiwal" zabijania wilków obejmuje trzy konkursy: pierwszy to "Predator Tournament", organizowany przez Creston Valley Rod and Gun Club, który trwa od 16 do 24 marca. Kolejny - to "Wolf-Whacking", trwający od 1 grudnia 2018 do 31 marca 2019, którego organizatorem jest Chilcotin Gun Store z Williams Lake. Z kolei członkowie organizacji myśliwskiej The West Kootenay Outdoorsme oferują swoim członkom po 500 dolarów za każdego zabitego wilka.

Organizacje ekologiczne nie znalazły wsparcia u ministra Donaldsona. Na list odpowiedział informując, że co prawda ministerstwo nie popiera i nie zachęca do tego typu imprez, ale w Kanadzie nie ma przepisów zabraniających tego typu konkursów i są one legalne, jeśli tylko myśliwi mają pozwolenie na broń i odpowiednie licencje.