Działaczka pro-life: Homo-polonez to marsz ku śmierci

"Marszem ku śmierci, a nie ku lepszej Polsce" nazwała działaczka pro-life Magdalena Korzekwa-Kaliszuk poloneza, którego podczas studniówki zatańczyli uczniowie społecznego liceum Bednarska w Warszawie.

Tegoroczni maturzyści z Bednarskiej zatańczyli tradycyjnego poloneza w parach dziewczyna - dziewczyna i chłopak - chłopak. Był to wyraz solidarności z ich kolegami ze środowiska LGBT i odpowiedź na pomijanie potrzeb młodych nieheteronormatywnych osób w czasie wydarzeń takich jak studniówka czy walentynki - poinformowali organizatorzy akcji.

Ten gest miał podkreślić wartości i tradycje pielęgnowane przez liceum przy Bednarskiej - pierwszą szkołę społeczną, która powstała w Polsce po II wojnie światowej.

Liceum powstało w wyniku ustaleń oświatowego Okrągłego Stołu. Szkoła powstała kilka miesięcy po zakończeniu obrad w 1989 roku. Inicjatorką jej powstania była Krystyna Starczewska - polonistka, etyk, pedagog i filozof.

Poloneza Równości skomentowała na falach Radia Maryja działaczka pro-life Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, jedna z działaczek pro-life.

Oceniła, że było to wykorzystanie młodzieży do promocji gender, LGBT i homoseksualizmu, co kompromituje pracowników szkoły i dyrekcję.

Działaczka twierdzi, że Polonez Równości, nazywany w stacji "homo-polonezem", promuje styl życia, w którym nie ma miejsca na dzieci.

- W tym nie ma miejsca dla rodziny, dla naturalnej rodziny, która jest źródłem szczęścia i wychowania dzieci. Toteż jest to bardziej marsz ku śmierci, a nie ku przyszłości - mówiła Korzekwa-Kaliszuk.