Powódź w Australii. Utonęło setki tysięcy krów

Już teraz szacuje się, że powódź doprowadziła do śmierci około 300 tys. sztuk bydła. Niektórzy australijscy rolnicy stracili dorobek swojego całego życia.

Poszkodowani stracili nie tylko bydło, ale całą infrastrukturę i domy. - To jak morze w środku lądu. W niektórych miejscach pojawiły się fale - relacjonował jeden z rolników.

Władze sąsiednich stanów przygotowały pomoc dla zwierząt, które udało się uratować. Pojawiły się ciężarówki z sianem i paszą.

Major floods in North West Queensland, Australia as seen from space. Imagery: NASA Earth Observatory / Terra MODIS pic.twitter.com/DlMNoAJejp